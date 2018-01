Noto, incendio in agriturismo: danni estesi

E' con ogni probabilità di origine accidentale l'incendio che è divampato poco dopo mezzanotte in un agriturismo di contrada Veddeddi, a Noto. La struttura ricettiva è di proprietà della presidente della Sibeg, l'imbottigliatore ufficiale che si occupa della produzione e della commercializzazione delle bevande a marchio Coca-Cola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nell'agriturismo, chiuso in questo periodo, erano presenti solo la donna e il marito. Il rogo è scoppiato al piano terra e poi si è allargato. I danni, secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, sarebbero estesi. I due coniugi hanno inalato un po' di fumo, ma non hanno riportato nessuna grave conseguenza.