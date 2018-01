Siracusa, dimissioni Spadaro? Incontro a porte chiuse con Garozzo

Dopo le dimissioni di ieri dell'assessore Gianluca Scrofani, in città circolano voci insistenti circa le dimissioni a seguire dell'assessore alle Attività produttive, Silvia Spadaro, in quota Scrofani.

In realtà, lei stessa ha dichiarato di non aver ancora abbandonato la Giunta. Peraltro pare che, proprio in mattinata, si stia tenendo un incontro a porte chiuse tra le lei e il sindaco Giancarlo Garozzo.

Pare, quindi, che da quest'incontro si saprà il futuro della Giunta.

Probabilmente, per coerenza politica, anche la Spadaro dovrà abbandonare Palazzo Vermexio, ma per dire tutto con certezza bisognerà aspettare qualche ora.