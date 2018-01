Siracusa, 4 marzo: tutti i nomi dei candidati per Camera e Senato

Giorno 4 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per le elezioni politiche. Di seguito tutti i nomi che coinvolgono il territorio siracusano suddivisi tra Camera e Senato, e liste per il proporzionale e liste per l'uninomale.

Camera - proporzionale

Partito democratico: Maria Elena Boschi, Fausto Raciti, Sofia Amoddio, Mario D’Asta

Movimento 5 stelle: Maria Lucia Lorefice, Gianluca Rizzo, Maria Marzana, Filippo Scerra

Liberi e uguali: Guglielmo Epifani, Valentina Borzì, Luigi Cottone, Rosetta Noto

Forza Italia: Stefania Prestigiacomo, Giovanni Mauro, Rosi Pennino, Fabio Cancemi

Casapound: Pierluigi Reale, Stefania Longordo, Andrea Insenga Azzaro, Manuela Mormina

Potere al popolo: Milena Angiletti, Luigi Cicero, Sveva D’Antonio, Giorgio Piccione

Il popolo della famiglia: Salvatore Asero, Margherita Campisi, Corrado Salonia, Laura Gurrieri

Senato - proporzionale

Partito democratico: Valeria Sudano, Giuseppe Picciolo, Alessandra Furnari, Fabio D’Amore

Movimento 5 stelle: Mario Giarrusso, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi, Barbara Floridi

Liberi e uguali: Franca Antoci, Leo Micali, Ambra Monterosso, Sebastiano Occhino

Forza Italia: Gabriella Giammanco, Bruno Alicata, Gaetana Palermo, Salvatore Torrisi

Camera - uninominale Avola: Giovanni Giuca (centrosinistra) Daniela Armenia (centrodestra) Maria Marzana (Movimento 5 stelle) Paolo Randazzo (Liberi e Uguali)

Siracusa: Sofia Amoddio (centrosinistra) Nicoletta Piazzese (centrodestra) Paolo Ficara (Movimento 5 stelle) Cristina De Caro (Liberi e Uguali)

Senato - uninominale: Alessandra Furnari (centrosinistra) Mariella Muti (centrodestra) Giuseppe Pisani (Movimento 5 stelle) Franca Antoci (Liberi e Uguali)