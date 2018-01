Avola, truffe sul web: frutta marcia al posto di oro

Stavano per mettere a segno una truffa nata sul web due residenti di Avola, V.C. (36 anni) e P.L. (46 anni), denunciata dalla Polizia di Stato.

I due avevano concordato con la vittima, su un sito web, la vendita di un lingotto d'oro del peso di 100 grammi al prezzo di 2mila e 900 euro.

Sono stati colti in flagranza di reato, in un Ufficio postale, mentre recapitavano il pacco alla vittima. All'interno non c'era oro, ma frutta marcia, nella fattispecie mandarini cinesi e castagne.