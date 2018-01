Buccheri, Gd: "Scrutatori scelti tra i disoccupati e gli studenti"

Scrutatori delle prossime elezioni politiche scelti tra i disoccupati e gli studenti. Questo il suggerimento che il gruppo Giovani Democratici di Buccheri rivolge al Sindaco e alla Commissione Elettorale.

“Considerata l’attuale crisi economica ed occupazionale – afferma il segretario dei Giovani Democratici Giuseppe Fava – ci sembra giusto che il Comune dia la precedenza nelle liste degli scrutatori a chi è in cerca di lavoro e a chi studia: sono persone alle quali un'entrata economica, anche piccola, può fare comodo ed è un gesto che non ha alcun costo aggiuntivo per lo Stato italiano e per le casse comunali. Per realizzare tale proposta - continua Fava - il Comune potrà pubblicare un avviso con il quale si invitano gli iscritti all’albo degli scrutatori, uno per nucleo familiare, a produrre una dichiarazione di disponibilità valida come autocertificazione relativa al proprio stato di disoccupazione o di studente inoccupato. Il Comune potrà effettuare i controlli sullo stato di disoccupazione incrociando i dati con quelli del Centro per l’Impiego. Se il numero di scrutatori disoccupati eccederà quello necessario per i seggi elettorali - conclude - si potrà stilare una graduatoria in base alla lunghezza del periodo di disoccupazione oppure si potrà procedere ad un sorteggio".