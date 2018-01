Fiorello: 'Accetto l'invito di Baglioni a Sanremo'

"Voglio fare lo scaldapubblico nella serata di apertura": quando nessuno lo considerava più della partita, Fiorello scende in campo a sorpresa per annunciare che sarà al Festival di Sanremo martedì 6 febbraio accanto al suo amico cantautore, direttore artistico e gran cerimoniere Claudio Baglioni. Lo annuncia con una telefonata durante la prima puntata della sua nuova trasmissione, su Radio Deejay, 'Il Rosario della sera'. E Baglioni risponde euforico sfoggiando grande simpatia ed ironia. "Claudio - dice Fiorello - circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e tutte quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ti ho visto in tv che facevi l'imbianchino negli spot, ci ho pensato e mi sono detto perché no?". Sorpresa la reazione di Baglioni: "Ma veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo!". Divertente il siparietto che ne nasce. "Visto che il maestro Enrico Cremonesi è vegano - osserva Fiorello - apriamo la papaia più grossa che c'è!". E Baglioni, ridendo, gli fa eco: "Certo, uccidete il cocomero più grosso che si possa pensare!".