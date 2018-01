Siracusa, nessuna truffa all'Inda: assolto Visentin

Dieci indagati accusati a vario titolo di truffa, falso e concussione nell'ambito dell'inchiesta sull'Inda sono stati assolti dal Gup del Tribunale di Siracusa.

Tra di loro anche l'ex sindaco Roberto Visentin, assolto perchè il fatto non sussiste. Identica motivazione anche per Silvia Lombardo e Tiziana Caccamo che avevano scelto il rito abbreviato. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per Enza Signorelli, Sergio Scaffidi, Sonia Navarra, Marco Salerno, Margherita Modica, Giacomo Currò, Elio Carreca. L'inchiesta della Procura di Siracusa era partita dopo l'indagine della Guardia di Finanza riguardante l'erogazione di contributi comunitari per il 2009 e il 2010. Secondo la tesi dell'accusa la Fondazione avrebbe percepito indebitamente circa 2 milioni di euro.

Sulla conclusione della vicenda giudiziaria interviene il presidente dell'Associazione Amici dell'Inda, Pucci Piccione:

"E' stata messa la parola fine - scrive - ad una vicenda che ha profondamente turbato la vita amministrativa ed anche culturale della Fondazione Inda, confermando quello che, da sempre, l’avvocato Enrico Di Luciano, ha sostenuto in ogni occasione e manifestazione e cioè l’assoluta regolarità e legittimità dei provvedimenti e di tutti i comportamenti assunti dalla Fondazione e dai singoli dipendenti.

La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste consegna alla Fondazione, ma anche a tutta la città, quella dignità che era stata infondatamente calpestata e restituisce a tutte le persone ingiustamente coinvolte la serenità che, per lungo tempo, è stata pesantemente negata".