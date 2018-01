Siracusa, tour enogastronomici su treni storici

Accordo fatto tra il Comune di Siracusa e la Fondazione Ferrovie dello Stato per effettuare tour enogastronomici a bordo dei treni storici.

“Uno degli obiettivi principali dell’amministrazione è potenziare e migliorare ulteriormente l’offerta turistica – ha dichiarato Silvia Spadaro, assessore alle Attività produttive – attraverso l’enogastronomia. Crediamo che sia necessario creare un percorso di destagionalizzazione del turismo, facendo vivere Siracusa e le attività produttive che la compongono anche in quei mesi in cui il turismo culturale e artistico sono minori in città".

Le tratte partiranno e arriveranno a Siracusa coinvolgendo i comuni della provincia per un viaggio nel gusto a bordo di carrozze restaurate che percorreranno le linee ferroviarie secondarie consentendo di scoprire paesaggi, tradizioni enogastronomiche e culturali.