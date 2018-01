Siracusa, si dimette Scrofani: "Per costruire l'area moderata"

Perde un pezzo la giunta comunale di Siracusa. L'assessore al Bilancio, Gianluca Scrofani ha rassegnato le sue dimissioni, spiegando le sue ragioni in una lettera indirizzata al sindaco, Giancarlo Garozzo, che non sa di rottura ma semplicemente di cambiamento.

Nella missiva, Scrofani parla di "percorso difficile, travagliato, ma anche emozionante" riferendosi a quanto fatto negli ultimi tre anni e mezzo.

Ma la sua scelta di dimettersi da segretario provinciale dei Centristi, non lo fa più rimanere a suo agio nell'ambito del centrosinistra.

"Sarebbe incoerente - scrive - mantenere una posizione. Siamo riusciti a salvare importanti finanziamenti da quello relativo al porto, oggi uno dei fiori all'occhiello della nostra città, per arrivare a quello per il rifacimento di via Crispi mi fanno uscire a testa alta da questa esperienza amministrativa, soprattutto rispetto alla mia coscienza nella consapevolezza di aver amministrato in periodo difficile ma con tutta la passione e la dedizione".

Ma le dimissioni non significano che a Garozzo mancherà l'appoggio dell'area moderata che Scrofani rappresenta: "L'area moderata - conclude - sosterrà, da qui alla fine di questa sindacatura, senza pregiudizi, i provvedimenti che riterrà validi. Ma adesso ho anche bisogno di lavorare serenamente e senza vincoli rispetto alla costruzione dell'area moderata".