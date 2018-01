Siracusa, da febbraio via al corso di formazione per start up

Prenderà il via giovedì 1 febbraio nei locali del Settore Attività produttive il percorso formativo con Fondazione Val di Noto.

Il corso di formazione è gratuito e si concluderà ad Aprile quando sarà possibile presentare le proprie proposte per accedere al bando che metterà a disposizione un contributo di 10 mila euro per favorire l’avvio di 18 nuove attività. Complessivamente sono previste 104 ore di formazione, 32 delle quali di tutoring personalizzato, su materie come la costituzione di impresa, la sicurezza sul lavoro, il regime fiscale, i contratti di lavoro, formule di finanziamento ma anche marketing e comunicazione.

“I partecipanti - afferma l'assessore Spadaro - potranno anche, grazie alle ore di tutoring personalizzato, redarre il business plan in maniera gratuita cosi da sviluppare un’idea imprenditoriale che si trasforma in impresa duratura".

Alla formazione gratuita potranno accedere anche gli imprenditori che hanno già avviato delle start up partecipando ai bandi degli scorsi anni.

In vista del nuovo bando, i settori sui quali vuole puntare l’amministrazione sono la pesca, la mobilità, ambiente ed ecologia.