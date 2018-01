Palazzolo, Consiglio comunale: nominati revisori dei conti

Nominati dal Consiglio comunale di Palazzolo Acreide il Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2018/2021. A presentare domanda sono stati in 144.

Al termine del sorteggio sono stati nominati componenti componenti del collegio Massimo Pantaleo, Luisa Pizzo, Gaspare Giuseppe Mulè.

Il Consiglio ha poi approvato il Piano finanziario e le Tariffe TARI per il 2018 e provveduto alla surroga del consigliere comunale dimissionario Carmelita Girasole quale componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”. Al suo posto è stato eletto il consigliere Giuseppe Valvo.

In conclusione della seduta il sindaco Carlo Scibetta ha presentato la relazione annuale relativa al 2017 sull’attuazione del programma e l’attività svolta. Il sindaco ha evidenziato i finanziamenti ottenuti nel 2017, relativi alle risorse del Patto per il Sud, pari a circa 7 milioni di euro che serviranno per la realizzazione di un Centro di aggregazione per giovani in via d’Albergo, per il collegamento delle vie di fuga e delle strade di accesso al sistema viario esterno fra SS 124 e SP 24 Palazzolo-Noto, oltre che per i lavori di recupero, valorizzazione e tutela del sito archeologico dei Santoni.

Nell’ambito del turismo Scibetta ha sottolineato l’importanza della partecipazione alle fiere internazionali del settore turistico e il passaggio a maggio del Giro d’Italia.