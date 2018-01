Pachino, approvati interventi riqualificazione per due scuole

Sono stati approvati in giunta i progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche “Silvio Pellico” di via Cirinnà e del “Giovanni Verga”, di via Mallia, a Pachino. I progetti, per un importo di quasi 5 milioni e mezzo di euro, sono stati finanziati dal Ministero dell’Istruzione con l’avviso dello scorso agosto destinato all’edilizia scolastica. Gli interventi prevedono l’adeguamento sismico della struttura in muratura, la riparazione e l’ adeguamento sismico dei solai, l'impermeabilizzazione dei tetti e la revisione del manto di tegole, la verifica dei controsoffitti nelle aule e la sostituzione di tutti gli infissi esterni ed interni.