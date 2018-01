Siracusa, il consigliere Gibilisco: "La Fonte Aretusa è sporca e abbandonata"

"La Fonte Aretusa, uno dei siti archeologici più importanti di Siracusa, versa nel degrado più assoluto" - è questa la denuncia del consigliere della circoscrizione di Ortigia, Salvatore Gibilisco.

"All'interno - spiega - ci sono accumuli di alghe davanti alla grada che ostruiscono la normale fuoriuscita dell'acqua corrente. La banchina non viene lavata da parecchio tempo, rappresentado una sgradevole visione per i frequentatori del sito; per non parlare del papiro che ha bisogno di avere una regolare potatura visto che lo stesso sta invadendo la superficie della banchina stessa. Fino a qualche tempo fa, la pulizia era costante ed era effettuata dalla IGM Rifiuti Industriali, adesso, con il nuovo capitolato d'appalto questo servizio non è più previsto, lasciando nell'incuria totale la fonte".

La richiesta, inoltrata agli assessori Italia e Coppa, è quello di intervenire per garantire la pulizia giornaliera