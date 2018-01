Augusta, donna anziana rimane chiusa in terrazza ed entra in panico

Ieri pomeriggio si è scatenato il panico in un appartamento ad Augusta. A chiamare i Carabinieri alcuni condomini nella zona della borgata. I condomini sono stati spaventati da forti urla di una donna anziana provenienti dalla terrazza. Per fortuna non era successo nulla di grave: l'anziana era stata chiusa per sbaglio, da un uomo anch'egli anziano, in terrazza. Lui non aveva fatto caso che lei stava ritirando i panni ed ha chiuso a chiave la porta.

Nonostante l'arrivo dei carabinieri la donna non riusciva a calmarsi, dunque è stata accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale Muscatello