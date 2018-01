Noto, tentano furto in gioielleria: desistono per l'arrivo di passanti

Due donne tentato un furto ai danni della gioielleria "Campisi" di Corso Vittorio Emanuele a Noto, ma l'attenzione dei passanti le fa desistere.

E' accaduto la scorsa notte: secondo quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza, le due donne avrebbero sfondato la vetrina, dove erano esposti diversi orologi e monili, per un totale di circa 6000 euro, l'arrivo di alcuni passanti le fa rinunciare al colpo. Rintracciate poco dopo dai Carabinieri, le due donne avrebbero ammesso le loro responsabilità. Sono state denunciate e rimesse in libertà in attesa del processo.