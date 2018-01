Siracusa, Vinciullo: "Confermato l’azzeramento dell’Irap e dell’Irpef"

"Dal 1 gennaio 2018, per Legge Finanziaria, l’Irap è stata azzerata, mentre l’Irpef è stata dimezzata" - a rassicurare tutti è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, relatore della Finanziaria in Sicilia".

"Pertanto, le notizie pubblicate in questi ultimi giorni sono prive di qualsiasi fondamento" - continua - "Ricordo a tutti, soprattutto alle Cassandre in servizio effettivo permanente, che l’azzeramento di Irap e Irpef è avvenuto tramite Legge Finanziaria, voluta dal Parlamento Siciliano, nella scorsa Legislatura e, pertanto, se si vuole aumentare l’Irpef e reintrodurre l’Irap, bisogna farlo attraverso una legge, non attraverso provvedimenti assessoriali".