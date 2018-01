Siracusa, il M5S ufficializza anche l'ultimo nome: è Paolo Ficara. Tutti i candidati

E' Paolo Ficara l'ultimo nome ufficializzato dal Movimento 5 Stelle, in corsa per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Ficara correrà all'uninominale per la Camera.

Al Senato è candidato Pino Pisani, medico in pensione originario di Augusta. Alla Camera, al collegio di Avola, correrà l'uscente Maria Marzana.

Per il proporzionale, il movimento ha già ufficializzato i nomi nei giorni scorsi. Per la Camera: Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo (SR), Maria Marzana (SR), Filippo Scerra (SR). Al Senato Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi e Ornella Bertorotta. I nomi non sono tutti siracusani perché per la Camera il collegio è solo Siracusa, ma comprende anche Ragusa. Per il Senato tutta la Sicilia Orientale.