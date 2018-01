Siracusa, PD: Maria Elena Boschi capolista alla Camera

Maria Elena Boschi (Partito Democratico) è capolista per il collegio di Siracusa per la Camera, per quanto riguarda la parte proporzionale.

In seconda posizione nella lista il segretario regionale Fausto Raciti, terza la parlamentare uscente Sofia Amoddio, e infine Mario D'Asta.

Sempre per la parte proporzionale, ma per quanto riguarda il Senato, corrono Valeria Sudano capolista, poi Giuseppe Picciolo, Alessandra Furnari e Fabio D'Amore.

Per la Camera, all'uninominale, Sofia Amoddio per il collegio di Siracusa, mentre Giovanni Giuca corre per il collegio di Avola. Per il Senato Alessandra Furnari.