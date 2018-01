Siracusa, lite in famiglia: aggredito personale 118 e danni ad ambulanza

Lite in famiglia sfociata in un'aggressione al personale del 118 intervenuto, più il danneggiamento dell'ambulanza. E' successo ieri in Via Milano a Siracusa. Sul posto la Polizia di Stato di Siracusa che ha tratto in arresto Mahadi Jail, 34 anni, di origine marocchina, per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

L'uomo era anche in possesso di un coltello, ed è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ma anche per lesioni personali, danneggiamento ai beni dello stato e interruzione di pubblico servizio.