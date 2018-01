Palermo, famiglia gestisce market droga: 3 arresti

Un nucleo familiare dello Zen a Palermo, la famiglia Arizzi, avrebbe gestito uno dei tanti market della droga nel quartiere periferico. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di 3 misure cautelari in carcere, 3 obblighi di presentazione alla Pg e una misura provvisoria di sicurezza della libertà vigilata, emesse dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di Davide Arizzi e Antonij Arizzi, di 26 e 27 anni, e Ben Dhaou di 21 anni (in carcere) Carmelo Arizzi, 59 anni, Chiara Giuseppa Arizzi, 29 enne e Santa Lo Iacono, 56 enne (obbligo di firma), e Giovanni Palazzolo, 30 enne,(libertà vigilata). Ai primi sei è contestata la detenzione illecita di ingenti quantità di stupefacenti. Palazzolo sarebbe socialmente pericoloso. Le indagini dell'operazione Under square sono cominciate nell'aprile 2017, quando i militari hanno arrestato Davide Arizzi con 2 kg di marijuana, 400 grammi di hashish e 18 grammi di cocaina.