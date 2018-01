Renzi: 'Per giovani un mese servizio civile obbligatorio'

Concluse le liste dei candidati alle elezioni del 4 marzo Matteo Renzi spiega in un post che 'abbiamo messo in campo la squadra più forte. Abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante'. E 'adesso, per 35 giorni, tutti al lavoro per vincere le elezioni. Senza polemica, a viso aperto, con la testa e con il cuore'.

"Ai ragazzi di diciotto anni voglio chiedere di dedicare un mese l'anno al servizio civile obbligatorio. Per avere sicurezza dobbiamo avere anche dei doveri". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Domenica Live, aggiungendo: "Bisogna garantire la certezza della pena: se ti becco non mi esci il giorno dopo".