Noemi, io donna forte a Sanremo con poco rosa

Sono solo quattro le donne in gara, tra i Big, al prossimo festival di Sanremo. "Davvero poche - ammette Noemi, che insieme a Nina Zilli, Annalisa ed Ornella Vanoni porta fiera la bandiera rosa all'Ariston -. Sarà mio compito portare sul palco l'immagine della donna forte. Il tema 'donna' oggi è molto attuale e mi sembra interessante questo movimento che si è creato, questa collegialità, le proteste. Oggi l'immagine della donna è in continuo cambiamento".

La cantante romana, in gara con il brano "Non smettere mai di cercarmi", torna al festival per la quinta volta (ogni due anni dal 2010). Una habitué, ormai. "E' sempre bello essere invitati. Perché uno si propone, sì, ma è il direttore artistico che poi decide. E non è mica vero che va meglio con il tempo, uno cresce, diventa più maturo e più consapevole. Insomma le ansie si vanno a sommare", spiega Noemi, con la sua risata travolgente, e aggiunge: "è sempre una bella occasione, Sanremo è come se fosse un po' i Grammy italiani".