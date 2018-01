Un buon Siracusa al De Simone batte il Fondi 3-0

Parte forte il Siracusa: dopo appena 30 secondi di gioco conclusione al volo di Scardina, palla fuori. Al 3' ancora una discesa sulla destra e cross in mezzo, Scardina anticipato di un soffio. Al 24' terza occasione per gli azzurri: traversone di De Silvestro dalla sinistra, Parisi di testa, la sfera termina a lato.

Al 37' si fa vedere in avanti anche il Racing Fondi: destro di Addessi dal limite, Tomei si allunga e manda in angolo. Al 38' contropiede fulminante del Siracusa: Daffara spinge sulla destra e scarica per Parisi, che cicca il pallone. Al 41' gli azzurri passano in vantaggio con Liotti. Quattro minuti dopo il raddoppio ad opera di Parisi. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per il Siracusa.

Alla ripresa del gioco, al 50' azione sull'asse Parisi-Catania: il numero 10 serve De Silvestro, la difesa salva quasi sulla linea di porta.

Al 57' Siracusa nuovamente vicino al terzo gol: DeSilvestro ci prova di destro, il suo tiro finisce alto. Al 68' il Siracusa fa tris con Catania.

La partita si chiude 3-0 per gli azzurri dopo 5 minuti di recupero.