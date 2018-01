Siracusa, esercitazione della protezione civile Legione Nassirya

Il parcheggio nei pressi del Lido Arenella, a Siracusa, ha ospitato questa mattina un'esercitazione dei volontari della protezione civile Legione Nassirya, capitanata in provincia di Siracusa da Giuseppe Giganti.

L'esercitazione ha previsto l’attraversamento di una scogliera, della spiaggia e di un’area verde. E' stato spiegato come funziona un’autoambulanza, dal defibrillatore alle sirene, dalla barella alla messa in posa di una persona sul supporto, senza tralasciare i segnali distintivi delle sirene, delle modalità e tecniche di uso per il soccorso e delle varie difficoltà a cui i volontari devono essere formati e delle competenze del personale sanitario, para-sanitario e medico.

"La Legione Nassirya – afferma l’organizzatore Giuseppe Giganti – è formata principalmente da ex militari ed è nata per ricordare i caduti che hanno perso la vita in una tragica vicenda. Oggi, oltre all’uso dell’ambulanza, abbiamo simulato la ricerca di dispersi, l’uso del defibrillatore, mentre per le prossime volte la ricerca sarà orientata sia via mare sia via terra con l’impiego di elicotteri, di droni, di piccole imbarcazioni".