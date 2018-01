Nel Milanese, deragliamento: ripresi gli accertamenti

Proseguono gli accertamenti tecnici sui binari interessati dal deragliamento del treno regionale, che tre giorni fa nel Milanese ha provocato tre morti e 46 feriti.

Sul posto gli investigatori della Polfer, assieme agli agenti della polizia scientifica e ai vigili del fuoco. Non sono ancora terminate, infatti, le analisi sulle rotaie richieste dagli esperti nominati dalla Procura di Milano, che confluiranno nella super consulenza già disposta e con cui si dovranno accertare le cause del disastro ferroviario. Sono molti gli elementi che allo stato fanno ipotizzare gravi carenze nella manutenzione: dal pezzo di ferro di 23 centimetri che si è staccato da una rotaia ed è stato trovato a 20 metri di distanza fino all'anomala presenza di una tavoletta di legno infilata sotto la giuntura del binario in quel punto così usurato da aver fatto registrare la mancanza non solo di un bullone, ma anche di due dei quattro perni che fissano la cosiddetta piastra di giunzione.