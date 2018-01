Siracusa, Pino Pisani e Maria Marzana all'uninominale per il Movimento 5 Stelle. In via di definizione il terzo nome

Il Movimento 5 Stelle ha finalmente ufficializzato le candidature per le elezioni politiche del 4 marzo, per quanto riguarda la parte uninominale.

Al Senato è candidato Pino Pisani, medico in pensione originario di Augusta. Alla Camera, al collegio di Avola, correrà l'uscente Maria Marzana. Ancora in via di definizione il terzo nome per l'altro collegio per la Camera.

Anche in questo caso pare che ci sia stata una selezione e quindi degli esclusi, così come per le autocandidature per la parte proporzionale.

Per quest'ultima parte il movimento ha già ufficializzato i nomi nei giorni scorsi. Per la Camera: Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo (SR), Maria Marzana (SR), Filippo Scerra (SR). Al Senato Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi e Ornella Bertorotta. I nomi non sono tutti siracusani perché per la Camera il collegio è solo Siracusa, ma comprende anche Ragusa. Per il Senato tutta la Sicilia Orientale.

Sono state settimane difficili per il movimento che si è trovato a gestire un overbooking di candidati anche sul territorio Siracusano. Questo ha prodotto, inevitabilmente, malcontenti tra gli esclusi. Anche a Siracusa sono partiti i ricorsi, così come nel resto d'Italia, che però pare che non abbiano avuto nessun effetto.

Adesso però le liste sono definitive, si aspetta solo l'ultimo nome che potrebbe arrivare nelle prossime ore.