Siracusa, riconsegnato lo Stomachion di Archimede

Si è tenuta ieri la cerimonia di riconsegna della riproduzione dello Stomachion di Archimede in piazzetta San Martino, in Ortigia.

L'opera, che presentava grandi chiazze di ruggine, è stata restaurata grazie al Lions Club Siracusa Archimede, presieduto dall’Avocato Ottavio Palazzolo.

La riproduzione è stata ideata dal prof. Carmine Montesanti e forgiata in lastre di acciaio dalla ditta artigiana Ernesto Orto & figli. Si tratta di un quadrato composto da 11 figure geometriche piane triangolari, 2 quadrilatere e una pentagonale.

Questo simbolo geometrico archimedeo è stato adottato dal Lions Club Siracusa sul proprio guidoncino. Presenti alla cerimonia i Lions Club della Zona XVII.