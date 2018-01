Lentini, tentato furto di ciclomotore: domiciliari

Stava armeggiando su un ciclomotore con vari utensili, quando sono arrivati i Carabinieri.

In manette è finito a Lentini la scorsa notte Giuseppe Pilade, 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, bloccato in via Etnea, è accusato di tentato furto. I militari dell'Arma hanno sequestrato gli arnesi e hanno restituito il ciclomotore al legittimo proprietario. Per Pilade sono stati disposti i domiciliari.