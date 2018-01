Francofonte, violazione di domicilio: arrestato

Stava per introdursi nell'abitazione degli anziani genitori, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento.

E' accaduto la scorsa notte a Francofonte: sono stati gli stessi genitori a richiedere l'intervento dei Carabinieri che hanno sorpreso in flagranza il 34enne: quest'ultimo, dopo aver scavalcato la recinzione del giardino della villetta, stava per entrare in casa.

L'uomo, arrestato a marzo del 2017 per maltrattamenti in famiglia, stavolta è finito in manette per violazione di domicilio. Per lui sono stati disposti i domiciliari.