Siracusa, Pd: per Salvo Baio "errore madornale l'esclusione di Marziano"

E' ancora bufera dentro al Pd siracusano dopo l'ufficializzazione delle candidature alle prossime elezioni politiche.

Sulle scelte operate a livello nazionale interviene Salvo Baio componente della direzione provinciale del partito: "Considero un errore politico madornale -scrive - l'esclusione dalle liste del Pd di Bruno Marziano, sia perché priva il partito di un candidato di prestigio, forte elettoralmente e sia perché mortifica il carattere plurale del Partito democratico. Marziano è vittima di una gestione delle candidature che penalizza pesantemente le minoranze e che rischia di trasformare il Pd in un blocco monolitico che ne tradisce le ragioni fondanti". Baio, poi, punta l'indice contro le decisioni prese dall'organismo provinciale: "E' stato disatteso il voto unanime della direzione provinciale preferendo ai candidati designati (Bruno Marziano, Liddo Schiavo, Salvo Sbona) candidati immaginari. Avremo modo di riflettere criticamente su quanto è accaduto - conclude - ma fino al 4 marzo eviteremo polemiche pubbliche per senso di responsabilità e ci batteremo con tutte le nostre forze per sostenere il partito ed in particolare Sofia Amodio, espressione di un voto unanime della direzione provinciale".