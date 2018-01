Fabio Granata lancia la sua candidatura a sindaco

Torna in prima linea e in prima persona nell'agone politico Fabio Granata. E lo fa lanciando pubblicamente la sua candidatura a sindaco di Siracusa. E di ieri un post sul suo profilo facebook nel quale chiaramente chiama a raccolta quanti sono pronti a condividere questa nuova avventura con lui:

"Ho deciso:farò questa battaglia per la mia Siracusa Bellissima e per andare oltre questo centrodestra impresentabile e questo centro sinistra vecchio e mummificato.

Lancerò una battaglia civica e politica intransigente per 'rigenerare' Siracusa con le donne e gli uomini che ci staranno.

Senza condizionamenti,senza padroni: solo in difesa dei beni comuni, dei cittadini, del popolo e dei diritti degli ultimi*

#siracusaoltre2018

Chi ci sta batta un colpo...."

E nel farlo anticipa già, nello stile che è proprio dei social, quali saranno le sue battaglie: "#nomafie #novelenindistriali #noabusivismo

#consumozero #capitalesolidale #capitaleculturale #prualmare".

Ambientalista, con una storia nel Msi, poi An, deputato nazionale, assessore e vicepresidente della Regione e tra i fondatori di "DiventeràBellissima" Granata scioglie ogni riserva e gioca d'anticipo, proprio mentre l'attenzione e il dibattito politico è concentrato sulle ormai prossime elezioni politiche.