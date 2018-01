Siracusa, una ricerca sulla comunicazione nelle imprese

Il ruolo della comunicazione in provincia di Siracusa, con particolare riferimento alla comunicazione di impresa e ai suoi effetti nella innovazione delle imprese medio e piccole locali, al centro di un'iniziativa dei giornalisti Carmelo Miduri e Damiano Chiaramonte, patrocinata da Assostampa.

Oltre che alla stampa la presentazione è rivolta alle organizzazioni imprenditoriali di Agricoltura, Industria, Commercio ed Artigianato che hanno già aderito alla ricerca e che faranno da tramite con le imprese associate nella somministrazione di un questionario che è alla base della ricerca stessa.

I risultati della ricerca saranno messi gratuitamente a disposizione sia delle organizzazioni imprenditoriali sia delle singole imprese, come anche di altri enti che lo vorranno, per avere il “sistema Siracusa” con dati aggiornati e possibilità di studiare azioni di promozione e di crescita delle imprese e del territorio.

Come comunica la città di Siracusa, la sua provincia, il suo mondo delle imprese?

È la domanda che Chiaramonte e Miduri intendono porre al mondo economico locale.