Siracusa, sorpresi a rubare rame: arrestati Catanesi

I Carabinieri di Augusta, ieri sera hanno arrestato a Villasmundo, due catanesi in trasferta sorpresi a rubare circa 400 chili di cavi di rame da una linea elettrica Enel. I soggetti, due gemelli pregiudicati, Marco e Lorenzo Di Leo, 27 anni, sono stati trattenuti in Caserma in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.

Il furto non arrecava disagi alla popolazione locale.

L'Arma annuncia che i controlli saranno intensificati nelle prossime ore.