Siracusa, trovato il corpo di un uomo impiccato vicino i Papiri

E' stato trovato senza vita, morto impiccato, all'interno di una struttura incompiuta accanto al Centro Commerciale i Papiri, in via Necropoli del Fusco. La triste scoperta ieri pomeriggio dai Carabinieri di Siracusa, allertati da un gruppo di allevatori. Sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'uomo, non ancora identificato, era sprovvisto di documenti. Secondo i Carabinieri, probabilmente si potrebbe trattare di un senza tetto della zona, sulla cinquantina. L'uomo ha lasciato accanto ad un giaciglio di fortuna i propri occhiali da vista, un orologio ed un pacchetto di sigarette sistemati ed ordinati con perizia, probabilmente prima di compiere il gesto.

Era vestito con un berretto di lana blu, un maglione grigio ed un pantalone blu scuro, calzava invece delle scarpe marroni. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha ipotizzato che il suicidio sarebbe avvenuto alle prime ore della mattinata. I Carabinieri hanno avviato le indagini e gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo.