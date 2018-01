Siracusa, camionisti e autisti: Uccello "Applicare il contratto nazionale"

Applicazione del contratto nazionale di lavoro, unificazione della scheda tachigrafica con la patente, ritiro o modifica della circolare n. 225 del ministero dei Trasporti, una legge regionale per l'autotrasporto.

Questi gli obiettivi da perseguire venuti fuori dall'assemblea di Filt Cgil che ha visto riuniti camionisti, autisti, spedizionieri, lavoratori della logistica e trasporto merci.

"Sappiamo bene che è una strada tutta in salita, e siamo consapevoli che non esistono scorciatoie, ma non si può abbandonare all’illegalità un comparto fondamentale per la nostra economia – dichiara Vera Uccello, segretario generale della Filt Cgil di Siracusa - Il 3 dicembre scorso è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL logistica/trasporto merci/spedizionieri e oggi siamo qui per discutere sull’accordo raggiunto e firmato".

"Nei mesi scorsi - dice - abbiamo lanciato, con il camper della FILT, una iniziativa per informare sul comparto Merci e Logistica e sul relativo contratto, dal titolo “I 10 giorni dell’autista”, un tour che nella Sicilia Orientale ci ha visti presenti, per parlare con i lavoratori autisti all’Isab Sud – Esso depositi – Cementeria, e che ci vedrà presenti ancora sul territorio".

La sindacalista ha poi annunciato: "E’ prossima la firma di un protocollo di legalità con Confindustria, per le imprese committenti, perché per la Filt tutelare i diritti dei lavoratori è un imperativo assoluto".