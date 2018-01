Rosolini, presentato nuovo parco auto per Polizia Municipale

Presentato questa mattina tutto il parco auto in dotazione alla Polizia Municipale.costituito da: una Fiat Tipo, due Fiat Punto, una Ford Fiesta, una Fiat Panda, un fiorino (per la segnaletica), 5 motoclici 125 e 2 moto di grossa cilindrata.

Il sindaco Corrado Calvo nell’esprime il proprio apprezzamento ha affermato:

“Nonostante le esigue risorse di cui disponiamo siamo riusciti ad incrementare i mezzi a disposizione della Polizia Municipale. Questa amministrazione pone grande rilevanza al tema generale della sicurezza soprattutto attraverso il nostro corpo: la Polizia Municipale. Quindi abbiamo voluto incrementarne l’efficienza con ancora più mezzi e a breve aumenterà anche il personale”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare l’istituto delle progressione verticale del personale dipendente per implementare la dotazione organica del personale del Comando. "Sarà possibile cpsì – ha aggiunto il Sindaco Calvo - rispondere in maniera più efficace alle richieste del territorio dei cittadini in particolare sul fronte della sicurezza e della legalità.“