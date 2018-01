Siracusa, irregolarità in esercizi commerciali: sanzioni per 2000 euro

Controlli amministrativi in due esercizi pubblici in Ortigia da parte della Polizia di Stato di Siracusa e dall'Asp.

Durante il sopralluogo è emerso che un esercizio commerciale non aveva compilato le schede per il monitoraggio degli animali infestanti e striscianti. Per questo motivo alla stessa è stata sanzionata a una sanzione amministrativa di 2.000 euro.