Siracusa, furti in appartamento: arrestate due donne

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato, dietro ordinanza emessa dal Gip di Catania, Fortunata Fiaschè , di Noto, 42 anni, e Franca Bono, 46 anni.

Le due sono ritenute le presunte responsabili, in concorso, di una rapina in casa commessa a Catania in danno di un anziano e di 2 furti in abitazione, anch’essi in danno di due anziane vittime, sempre nel capoluogo etneo.

Pare che, nel novembre 2016, Fortunata Fiaschè si fosse introdotta all’interno dell’abitazione di un anziano con l’inganno, chiedendo di poter entrare per recuperare il ciuccio del figlio. Mentre la donna lo tratteneva sul balcone, la sua complice si era introdotta in camera da letto rubando numerosi monili in oro.

Appena la vittima si è resa conto dell'accaduto ha provato a bloccare la Fiaschè, la quale però è riuscita a divincolarsi ed a colpirlo con due violente gomitate per poi fuggire.

Peraltro, pare che le due abbiano messo a segno altri due furti con modalità simili in due abitazioni nel Catanese.

Le due sono state condotte ai domiciliari.