Melilli, presentato lo Sportello orientamento imprese

Sarà attivo da martedì lo Sportello Orientamento Impresa, presentato ieri pomeriggio nell’aula Consiliare del Palazzo di Città .

L’obiettivo è di far conoscere alle imprese locali già in possesso di partita iva e ai giovani che hanno voglia intraprendere il percorso dell’autoimprenditorialità, i bandi europei e regionali che prevedono un finanziamento alle imprese con una percentuale a fondo perduto che può variare dal 35, al 45, al 75%, come nel caso del bando appena uscito rivolto alle imprese già in attività.

"Faro di questa iniziativa – dice il sindaco Giuseppe Carta - è stato il desiderio di creare azioni sinergiche di sviluppo tra l’Ente e le imprese del territorio e aiutare i cittadini ad avvicinarsi al mondo delle imprese. Abbiamo voluto dare un servizio al mondo delle partite iva per ricostruire il tessuto imprenditoriale e rivitalizzare il commercio cosi come ci eravamo prefissati di fare sin dall’inizio del mandato.

La dott.ssa Balsamo avrà il compito di accompagnare i cittadini interessati nel percorso che porta dall’idea dell’impresa all’impresa stessa. Inoltre stiamo lavorando ad un regolamento comunale che definirà i criteri per dare degli incentivi per le start up e lo sportello orientamento impresa farà da guida alla presentazione delle domande".