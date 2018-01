Siracusa, 'No' a privatizzazione Calarossa: sabato la manifestazione

Ombrelloni e teli mare animeranno la manifestazione indetta per sabato 3 febbraio sulla spiaggia Calarossa in Ortigia. Questa la decisione presa a seguito dell'assemblea cittadina indetta dal Comitato Ortigia Sostenibile, nei giorni scorsi.

E' questo il modo di alcuni cittadini di dire 'NO' alla privatizzazione del sito.

“Calarossa non è il primo dei problemi della nostra città – sostengono gli esponenti del comitato – ma è il simbolo di una battaglia dei cittadini a difesa di un bene comune. Fin’ora è infatti una delle pochissime spiaggette di Siracusa sottratte alla mungitura economica, fruita in modo libero e popolare da famiglie e turisti. Realizzarvi due zone, una accanto all’altra, una a pagamento e l’altra no, sarebbe un’operazione elitaria e discriminante, e avrebbe l’effetto di allontanare soprattutto quelle fasce popolari che resistono in questa Ortigia Luna Park e che l’hanno frequentata sentendola a loro misura”.