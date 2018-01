Si colorano di rosa le liste di Forza Italia nel Siracusano

Tante donne nelle liste di Forza Italia anche nel siracusano. Come scrive Repubblica Palermo, oltre alla certezza della candidatura per la deputata uscente Stefania Prestigiacomo, che guiderà la lista proporzionale alla Camera, sono certe le candidature per il Senato all'uninominale di Mariella Muti, ex soprintendente ed ex assessore comunale, per la Camera all'Uninominale di Nicoletta Piazzese, giovane avvocato esperta in materia ambientale, da sempre schierata con Forza Italia e nel collegio di Avola di Daniela Armenia, una manager impegnata nel sociale. Si ripropone anche il sentore uscente Bruno Alicata che pare sia destinato al proporzionale. Si candida nelle liste del proporzionale della Sicilia sud orientale con Forza Italia la palermitana Rosi Pennino, una donna con una storia di impegno nelle battaglie per l'inclusione dei disabili.