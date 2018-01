Siracusa, campagna Aism sui lasciti "Tu sei il futuro"

Entra nel vivo la Settimana Nazionale dei Lasciti promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. Domani, sabato 27 gennaio, alle 16.30, nella locali della sezione provinciale AISM di Siracusa in via Necropoli del Fusco 7, si terrà un incontro per sensibilizzare, informare e offrire un servizio di consulenza in materia successoria. Il notaio sarà a disposizione dei cittadini. "Si tratta di un servizio alla cittadinanza, per sviluppare la cultura della donazione. E’ necessario sottolineare l’importanza dei lasciti testamentari - ha detto il presidente Alessandro Ricupero - che in un’associazione come la nostra si traduce nella garanzia di servizi sanitari e sociali sul territorio alle persone colpite da sclerosi multipla e nel dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della Sclerosi multipla e la cura definitiva”.