Siracusa, salsiccia e lardo: continuano le domeniche del gusto

Continuano gli appuntamenti con le domeniche del gusto all'Antico Mercato di Ortigia. Questa domenica chef d'eccezione Amedeo Maltese con uno show cooking che verterà sul tema massaie anni 60 – 70. Protagonista, data la stagione invernale, sarà anche la carne di maiale, con la tradizionale macellazione nelle campagne iblee e non solo. La salsiccia secca ed il lardo salato saranno proposte in accostamento alle arance per un piatto rivisitato dalle note siciliane oltre che le polpette di salsiccia allo zafferano.

Altro ospite della mattinata, il melillese Mattia Vescera, uno dei primi 15 Bakery Chef d’Italia che ha superato il primo corso nazionale di panificazione moderna tenuto dalla Scuola internazionale di cucina italiana.