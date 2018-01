Pachino, trascina per metri la ex compagna incinta: denunciato

Mosso da un violento attacco di gelosia nei confronti della ex convivente, un 35enne di Pachino prima prova a strapparle il telefonino dalle e poi la trascina per diversi metri, incurante che la donna di 25 anni, sia in avanzato stato di gravidanza.

Questo sarebbe l'ennesimo comportamento violento messo in atto dall'uomo, che ha indotto la ex compagna a denunciare l'accaduto ai Carabinieri.

La coppia era separata di fatto da mesi perché la donna era stanca dei continui soprusi e delle assenze del proprio compagno, che spendeva molti soldi alle slot machine, facendo così mancare la minima sussistenza alla famiglia.

Ieri l’ennesimo comportamento violento e la denuncia con l'accusa di maltrattamenti e rapina.