Siracusa, sorpresi a rubare infissi e materiale ferroso: arrestati in due

Sorpresi durante un tentato furto, hanno dichiarato di trovarsi sul posto perchè incaricati dal titolare della ditta di recuperare del materiale. Una scusa che non ha retto. I Carabinieri di Siracusa hanno arrestato Antonino Giuseppe Dugo, 24 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato per reati specifici, e Emanuel Ungaro, 20 anni, disoccupato siracusano e con precedenti di polizia specifici.

La vicenda si è consumata ieri pomeriggio in un deposito vicino la via Sicilia, dove i due si erano recati, con la loro Ape 50 senza targa, al fine di rubare materiale ferroso, edile ed infissi.

I due, fermati quando già avevano caricato la refurtiva sul mezzo di trasporto, sono accusati di furto aggravato in concorso.

Il materiale sottratto è stato restituito all’avente diritto, mentre l’Ape 50, essendo completamente sprovvisto di targa e assicurazione, è stato confiscato con la contestazione di due contravvenzioni al codice della strada con sanzioni di circa 900 euro.

I due arrestati sono stati tradotti ai domiciliari.