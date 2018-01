Apertura anno giudiziario, allarme su abuso social e femminicidio

"L'abuso dei mezzi di comunicazione e dei social messi a disposizione dalla Rete costituisce un fenomeno crescente e preoccupante. Da un lato è violato il diritto della collettività ad essere informata in maniera corretta, dall'altro sono messi in moto meccanismi di diffusione sociale delle notizie che possono arrecare, anche inconsapevolmente, danni a soggetti terzi". Così interviene il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone nella relazione per l'anno giudiziario. Ad avviso di Mammone, "il fenomeno può essere contrastato validamente, oltre che con le tradizionali forme di tutela giudiziaria, con al prevenzione, contrastando l'abuso prima che si realizzi il danno".

Mammone, inoltre, ritiene "di notevole allarme sociale il fenomeno del cosiddetto femminicidio, che è indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna e di una tendenza a risolvere la crisi dei rapporti interpersonali attraverso la violenza".