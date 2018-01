Siracusa, Sos per la "Graziella": Grienti fa appello a istituzioni e cittadini

Il rione della Graziella in Ortigia ormai invivibile e alla mercé di vandali e incivili.

A lanciare l'allarme è il consigliere circoscrizionale, Raffaele Grienti che racconta di "muri imbrattati, di materiale da risulta sparso ovunque, tombini spaccati, atti di vandalismo e di delinquenza" e che chiede l'intervento degli organi competenti e alla cittadinanza.

"La Graziella - afferma - non solo è ancora abbastanza abitata, ma è una zona ad alto flusso turistico e quindi è nostro dovere fare tutto il possibile per far si che ci sia una completa riqualificazione dell'intero rione. Capisco e conosco le difficoltà che comportano le riqualificazioni di una zona, ma se da un lato abbiamo il controllo del territorio, dall'altro dobbiamo avere anche tutti gli interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari".