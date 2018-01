Enna, sequestro beni per 430 mila euro

Beni mobili ed immobili per un valore di 430 mila euro sono stati sequestrati a Enna dalla guardia di Finanza a un socio e dell'amministratore di una azienda di capitali operante nel settore del trasporto di merci su strada: la cifra è equivalente alle imposte dirette ed Iva evase. Il sequestro, disposto dal gip presso il Tribunale di Enna su richiesta della locale Procura della Repubblica ed eseguito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha riguardato 3 immobili nonché somme di denaro depositate su conti correnti bancari nella disponibilità degli, indagati per evasione e frode fiscale. Secondo le fiamme gialle dagli accertamenti svolti è emerso "che la società ha anche omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2009 al 2013, risultando così evasore totale".