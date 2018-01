Noto, 4 denunciati per minacce, violenza privata e violazione domicilio

Dovranno rispondere di violenza privata, minacce, violazione di domicilio, danneggiamento in concorso. Si tratta 4 persone di 33, 25, 21 e 26 anni.

Secondo quanto riferito dalla vittima e poi accertato dalla Polizia, a settembre 2017 nello stabile in cui tutti risiedono, si sono palesate criticità legate all’approvvigionamento idrico e sono stati avviati dei lavori. I 4 denunciati avrebbero preteso di allacciarsi al sistema idrico della della vittima perché quest'ultima disponeva sul terrazzo del suo appartamento di un serbatoio d’acqua potabile che riforniva unicamente la sua abitazione. Per questo avrebbero raggiunto il terrazzo della vittima, utilizzando una scala e manomettendo la leva di apertura del serbatoio. Subito dopo avrebbero incolpato la vittima della mancanza d’acqua, minacciandola pesantemente.

Sul posto è stata chiamata ad intervenire la Polizia, che ha accertato la forzatura del lucchetto del cancelletto che immette nel pozzo luce. Le successive indagini e testimonianze rese hanno portato alla denuncia dei quattro.