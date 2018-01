Avola, perseguita ex compagna: arrestato

Dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della ex compagna di 28 anni di Avola. Ieri è stato, pertanto arrestato e posto ai domiciliari: si tratta di un 52enne, che è stato anche denunciato per minaccia nei confronti della vittima e del nuovo compagno di quest’ultima e per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Nella sua auto, infatti, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto un fucile subacqueo.